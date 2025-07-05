شكرا لقرائتكم خبر عن "فولة واتقسمت".. كيم كادراشيان تبرز تشابه الملامح مع ابنتها بصورة قديمة لها والان مع تفاصيل الخبر

شاركت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، لحظة مؤثرة عبر حسابها على إنستجرام، حيث قارنت بين صورة قديمة لها وصورة حديثة لابنتها الكبرى نورث ويست، لتبرز الشبه الكبير بينهما فى نفس العمر.

وكتبت مؤسسة علامة SKIMS، البالغة من العمر 44 عامًا، على الصورة التي جمعت بين صورتها في سن الطفولة، وصورة ابنتها نورث، 12 عامًا: "الأم مثل الابنة"، مرفقةً الصورة برمز قلب أبيض.

وتُعد نورث الابنة الكبرى لـ كيم من مغني الراب كاني ويست، فيما لديهما معًا أربعة أطفال: نورث (12 عامًا)، ساينت (9 أعوام)، شيكاغو (7 أعوام)، وبسام (6 أعوام).



كيم ونورث

وفي 16 يونيو الماضي، احتفلت كيم، بعيد ميلاد نورث، الثاني عشر، ونشرت مجموعة صور مؤثرة توثق مراحل مختلفة من حياة ابنتها، بدءًا من الطفولة وحتى الآن، وكتبت في منشورها بهذه المناسبة: "طفلتي الصغيرة نورث تُكمل 12 عامًا اليوم. كنا نشاهد صورًا لكِ معًا اليوم ونضحك بشدة... كنتِ صغيرة جدًا"، وأضافت: "إنه لشرف عظيم أن أكون والدتك. سأحبك إلى الأبد، وسأكون دائمًا بجانبك يا صغيرتي".

وكانت نورث ويست، ابنة كيم كاردشيان، وكاني ويست، شوهدت - فى وقت سابق - في مشهد مثير للجدل، حيث بدت أكبر عمرًا من والدتها، وذلك في ظهورها الأخير أثناء الاحتفال بعيد ميلادها على متن يخت في المكسيك مع والدتها وبعض أفراد العائلة والأصدقاء.

وبينما بدت "نورث" مستمتعة باحتفالات يومها الخاص، ألقى الجمهور نظرة خاطفة على صور الباباراتزي التي نشرها موقع "TMZ"، وأصيب الكثيرون بالذهول لعدم تمكنهم من رؤيتها من قبل بهذه المشاهد على الإطلاق.

ابنه كيم كارديشيان

ارتدت "ويست" زيًا أزرق بالكامل، مع شورت برمودا مخطط، وقميص أزرق مكشكشة بأشرطة رفيعة، وغطت شعرها الأسود بشعر مستعار أزرق من الدانتيل، مضفر من الأمام، وربطت باقي الشعر على شكل ذيل حصان.

رغم أن إطلالتها بدت مناسبة لعمرها، إلا أن بعض المعجبين اعتبروها تبدو ناضجة جدًا مقارنة بكونها فتاة في الثانية عشر فقط من عمرها، وفي لقطات مقربة لـ"نورث" وهي تلوح من اليخت، يبدو أنها قامت بتصفيف رموشها وحاجبيها، كما بدت وكأنها وضعت لون شفاه طبيعي.

وقالت إحدى المعجبات: "تبدو أكبر سنًا من كيم"، وكتبت أخرى: "بيبي نورث تبدو أكبر مني سنًا"، وبعضهم لم يتعرفوا عليها مطلقًا من النظرة الأولى، وقال: "يا إلهي، كنت أعتقد أن هذه كاردي بي.. يا رب سامحني"، بينما ادعى أحد المراقبين، "لقد اعتقدت حرفيًا أن هذه امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا بجانبها وليست ابنتها".