وائل كفوري يُروج لألبومه الجديد بصورة زفاف غامضة

القاهرة - الخليج 365
يواصل النجم وائل كفوري تشويق جمهوره لأغاني ألبومه الجديد عبر صفحاته على السوشيال ميديا، وقد تمكن من إحداث ضجة كبيرة بصورة خاصة نشرها أخيراً.
وأثار النجم اللبناني حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في الصورة عريساً ببدلة رسمية كلاسيكية وتقف إلى جانبه شابة ترتدي فستان زفاف أنيق، وحرص على إخفاء ملامحها،وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين متابعيه الذين تساءلوا ما إذا كانت هذه الصورة حقيقية أم للترويج لكليب أغنية جديدة.
واختار كفوري تعليقاً حماسياً يحمل الكثير من الغموض، وكتب: "شريط الزفاف قريباً"، وهو ما ترك الكثير من علامات الاستفهام حول المقصود من الصورة.
وتأتي هذه الصورة بعد ظهور النجم اللبناني مع حبيبته شانا عبود وهي في الأشهر الأخيرة من الحمل، وهذا ما دفع البعض الى الاعتقاد بأن الصورة قد تكون من زفافهما، لا سيما وأن وائل يحرص على إبقاء حياته الشخصية والعائلية بعيدة عن الاعلام والسوشيال ميديا. في المقابل، اعتبر كثيرون أن الصورة ليست سوى خطوة ترويجية لأحد أعماله الجديدة.
وكان وائل كفوري قد طرح الأسبوع الماضي، أولى أغنيات ألبومه الجديد، والذي يحمل عنوان "WK25". وقد أطلق الأغنية الأولى تحت اسم "بدي غيّر فيكي العالم"، وهي من إنتاجه الشخصي، وحققت نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة.
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