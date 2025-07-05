شريهان تدعم أبطال العرض المسرحي "يمين في أول شمال"

حرصت النجمة شريهان على دعم أبطال العرض المسرحي "يمين في أول شمال"، بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، والذي تقدمه فرقة المسرح الحديث، ويديرها الفنان محسن منصور، التابعة للبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان هشام عطوة.

وفاجأت شريهان أبطال العرض وصناعه في ظهور خاص لها، بعد اختفاء فترة عن المناسبات الفنية، وحرصت على تحية أبطال العرض الشباب وتقديم التحية لصناع العمل، الذين احتفوا بوجودها بشكل كبير.

وعبر مؤلف العرض محمود جمال الحديني عن سعادته بحضورها من خلال منشور له على "فيسبوك"، حيث قال: "شرفتنا يوم الأربع الجميلة شريهان في عرض "يمين في أول شمال"، قد إيه رقيقة وجميلة وكلها ذوق.. وقد إيه مشاعرها حاضرة وبتتكلم من قلبها.. وحقيقي فرحنا جدًا كلنا بكلامها عن العرض وهي بتشكر كل واحد لوحده على كل تفصيلة عملها فى العرض سواء كانت كبيرة أو صغيرة.. أنا من زمان بحبها لأنها كانت حاجة ما لهاش زى ومش شبه أي حد.. شخصية فريدة في فننا المصري أتمنى من كل قلبي إنها ترجع تاني تبدع وتبهجنا".

"يمين في أول شمال" من تأليف محمود جمال حديني، بطولة عبد الله صابر، إيهاب محفوظ، أمنية حسن، طارق راغب، ديكور باسم وديع، موسيقى مروان خاطر، استعراضات علي چيمي، أزياء أميرة صابر، إضاءة أحمد طارق، تصميم دعاية أحمد مجدي، مساعدا الإخراج محمد خالد، ريم مختار، المخرج المنفذ بسنت علي، ومن إخراج عبد الله صابر.

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