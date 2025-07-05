تامر حسني يكشف عن مفاجأة كبرى لجمهوره في مهرجان العلمين

القاهرة - الخليج 365
أعلن النجم تامر حسني عن تحضيره مفاجأة كبرى لجمهوره في مهرجان العلمين الذي سينطلق يوم 18 تموز (يوليو) الجاري، حيث كشف عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" عن تقديمه حفلاً كبيراً برفقة المطرب الشامي، وذلك يوم 25 تموز (يوليو) الجاري، في واحدة من السهرات المنتظرة لجمهورهم.
ونشر تامر بوستر الحفل وعلق عليه قائلاً: "زي ما عودنا نجم مصر والوطن العربي تامر حسني على كل جديد، السنة دي في مهرجان العلمين! وهيقدملنا لأول مرة في مصر الفنان المتميز الشامي. استعدوا لليلة ما تتفوتش على مسرح U-Arena يوم ٢٥ يوليو.. احجز واستلم تذكرتك دلوقتي".
ويُعد هذا الحفل هو الأول من نوعه الذي يشارك فيه الشامي داخل مصر، ما يجعله محطة مميزة في مشواره الفني، خاصةً بمشاركته الى جانب نجم كبير بحجم تامر حسني.
ومن المقرر أن يقدم الثنائي خلال الحفل باقة من أبرز أغانيهما التي لاقت نجاحًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور في الوطن العربي.
يُذكر أن تامر حسني والنجم السوري الشامي، قد شاركا معاً في ديو غنائي يحمل اسم "ملكة جمال الكون"، وحقق الفيديو كليب نجاحا كبيرًا، وتم تصويره في لبنان.
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