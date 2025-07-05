ميرنا وليد - بيروت - ظهر الممثل المصري محمد إمام برفقة ابنتيه لأول مرة أمام الكاميرات خلال حفل زفاف عادل ابن شقيقه رامي إمام على مدربة اللياقة فريدة أشرف.

وانتشر مقطع فيديو مرح لمحمد رمضان جمعه ببناته وهما يرقصن سويًا على أنغام أغنية "اليوم الحلو ده" بصوت أحمد سعد، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وخطفت اللقطة الأنظار بجمال الفتاتان ولطافتهما، خاصة أن محمد إمام معروف بحرصه الشديد على إبعاد أسرته عن الإعلام والأضواء.

ويعتبر هذا الظهور العائلي النادر لحظة أثارت اهتمام الجمهور ورواد السوشيال ميديا، حيث تفاعلوا مع الفيديو بشكل واسع واعتبروه من أجمل لحظات الزفاف.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام يظهر مع بناته لأول مرة... وجمالهن حديث الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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