طلال مارديني بتصريح ملفت: "سرقة كانت سر نجاحي"

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان طلال مارديني جدلاً واسعاً بتصريحاته حول بداياته في الكتابة الدرامية، حيث كشف أنه سرق نصاً من صديقه المخرج المنفذ بهدف التعلم وصنع فرصته بنفسه.



خلال استضافته في برنامج "السؤال الأخير"، روى مارديني كيف أخذ النص خلسة وقرأه في المنزل، ما أثار غضب صديقه الذي اعتمد على النص في عمله، ولم يخبره حتى الآن بأنه من أخذه. وأضاف أن هدفه كان التعلم فقط، وبعد محاولات كثيرة كتب أول عمل له بعنوان "رجال العز"، الذي استغرق منه نحو 12 مسودة حتى وصل للنسخة النهائية.

وأشار إلى أن العمل جمع كبار النجوم وأخرجه الراحل علاء الدين كوكش، وكان عمره حينها 23 عاماً، حيث شعر حينها بأنه أصبح في موقع قيادي. وأكد أن نجاحه جاء نتيجة جهده الفردي، رغم تقليل أفراد أسرته من أهمية ما كان يفعله، لكنه أصّر ونجح بعزيمته وإصراره.