عمرو دياب يحتفل بألبوم ابتدينا بحفلين في جدة والقاهرة

موعد ومكان حفل عمرو دياب في جدة

ليلة أسطورية مع عمرو دياب في جدة

شروط حضور حفل عمرو دياب في جدة

حفل عمرو دياب في العلمين 2025

جانا وعبد الله عمرو دياب مع والدهما على المسرح

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 08:55 مساءً - يعيش الفنانحالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع إطلاق ألبومه الجديد "ابتدينا"؛ احتفالاًحيث سيُحيي أكثر من حفل غنائي خلال الفترة المقبلة، ما بين مصر والسعودية، في ظل النجاح الكبير الذي حققه الألبوم، وتصدُّره محركات البحث وترند منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية.ويستعد عمرو دياب لإحياء حفلٍ غنائي ضخم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، يوم الخميس المقبل الموافق 10 يوليو الجاري، ضمن فاعليات موسم جدة، تحت شعار "جدة غير". وذلك على مسرح عبادي الجوهر أرينا؛ حيث ستُفتح الأبواب في تمام الساعة السابعة مساءً تقريباً، على أن ينطلق الحفل في تمام الساعة التاسعة والنصف.وقد روّجت الشركة المنظِّمة لهذا الحفل المرتقَب، بقولها: "ولا أجمل من دي الليلة الأسطورية مع الهضبة عمرو دياب في جدة يوم 10 يوليو. ليلة مميزة كلها طرب، حماس، وإحساس مع أجمل الأغاني واللحظات على مسرح عبادي الجوهر أرينا. لا تفوّتوا الليلة الرهيبة مع ملك الإحساس والطاقة في أقوى حفلات الصيف". وقد جرى فتح باب الحجز إلكترونياً، وتضمّنت التذاكر 8 فئات مختلفة.وكشفت الشركة المنظِّمة للحفل عن أبرز الشروط للحضور، لعل أبرزها: عدم السماح بدخول الأطفال دون سن 18 عاماً؛ إذ سيتم التحقق من الهوية عند البوابة، وكذلك عدم السماح للزوّار بالدخول بعد بدء العرض وإغلاق الأبواب، وفي حالة تم إلغاء، تأجيل، أو تغيير تاريخ الفعالية من قِبل الجهة المنظِّمة؛ فإنه سيتم إعادة قيمة التذكرة، مُشددة على أنّ حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المفروض لحضورها. كما يجب على حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظِّمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين. وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أيّ نوع كان.ويأتي ذلك، بخلاف مشاركة الفنانفي النسخة الثالثة من مهرجان العلمين في مصر، والمقرر انطلاقها اعتباراً من بداية النصف الثاني من شهر يوليو الجاري؛ حيث سيُحيي حفلاً غنائياً يوم 1 أغسطس المقبل، في ضوء الاحتفال بألبومه الجديد أيضاً. فيما يستمر الحفل لقرابة ثلاث ساعات فقط، بداية من 9 مساءً حتى منتصف الليل، وذلك على خشبة مسرح نيو أرينا.وكشفت الشركة المنظِّمة للحفل عن أبرز الشروط للحضور، منها: عدم السماح بالمأكولات والمشروبات، ولا يوجد استبدال أو استرجاع، ويُشترط لمن يبلغ 12 عاماً فما فوق شراء تذكرة كاملة.

يُذكر أنّ الفنان عمرو دياب قد تصدّر ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد حفل ناجح ومميز أحياه في الساحل الشمالي، أمس الجمعة. حيث ظهرت ابنته جانا برفقته على المسرح، وتقديمها لأغنية "خطفوني" التي قدّمتها معه في الألبوم الجديد. وفاجأت الجمهور بغنائها باللغتين الإنجليزية والعربية بصوت مميز لاقى استحسان الحضور، وتفاعل الجمهور مع المقطع المتداوَل على السوشيال ميديا، وأبدَوا سعادتهم بالدعم الذي يقدّمه الهضبة لابنته. وبعد نزولها، صعد عبد الله على المسرح برفقة والده وقدّم التحية للجمهور، وعلى ما يبدو أن جانا وعبدالله سيتخذان خطوات احترافية في عالم الفن خلال الفترة المقبلة.

صنّاع ألبوم عمرو دياب

الجدير بالذكر، أن عمرو دياب قد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا" خلال الأيام القليلة الماضية، وتعاون في الألبوم الجديد مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عمرو مصطفى، تامر حسين، خالد تاج الدين، محمد يحيى، طارق مدكور، أيمن بهجت قمر، وليد سعد، أسامة الهندي، بهاء الدين محمد، أحمد إبراهيم، عزيز الشافعي، عادل حقي، مدين، محمد القاياتي، إسلام زكي، منة القيعي، مصطفى حدوتة وغيرهم.

ويُعَد ألبوم "ابتدينا" عودةً تاريخية بين عمرو دياب وعمرو مصطفى، وتحديداً أغنيتي: "ابتدينا، وخطفوني". وقد احتفى الملحن عمرو مصطفى بالفنان عمرو دياب، وتصدّرت أغنيته "خطفوني" ترند رقم 1فور طرحها. ويأتي هذا التعاون بعد قطيعة وفترة من الخلافات، جاءت بعد مصالحة حديثة بين عمرو دياب وعمرو مصطفى، وذلك على خلفية إصابة الأخير منذ فترة بالسرطان، وكان النجم عمرو دياب من أوائل الأشخاص الذين حرَصوا على دعم الملحن عمرو مصطفى بعد الأزمة الصحية التي مرّ بها؛ متمنياً له الشفاء العاجل.



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