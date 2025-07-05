رجاء الجداوي.. الأرستقراطية التي لمعت في السينما والدراما التلفزيونية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 08:55 مساءً - تعَد الفنانة رجاء الجداوي واحدةً من أبرز النجمات اللواتي نجحن في وضع بصمتهن الخاصة بـ السينما والدراما التلفزيونية، من خلال مُشاركتها بالعديد من الأعمال الفنية وعلى مدى أجيال فنية مُتعاقبة.

وفي ذكرى وفاة الفنانة رجاء الجداوي والتي توافق اليوم 5 يوليو، نستعرض لكم أبرز المحطات في مسيرتها الفنية، والتي نجحت من خلالها في أن تكون إحدى كبار نجمات الوطن العربي.

من عالم الأزياء إلى واحدة من نجمات السينما المصرية

تنحدر الفنانة رجاء الجداوي من أسرة فنية؛ حيث إنها ابنة شقيقة الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، وقد انتقلت إلى القاهرة بصُحبة شقيقها فاروق للإقامة معها.

وجاءت بداية الفنانة رجاء الجداوي مع الشهرة عقب فوزها بلقب ملكة جمال القطر المصري في عام 1958، وعملها عارضة أزياء؛ لتنفتح أمامها أبواب عالم السينما مع نهاية فترة الخمسينيات.

وجاء أول فيلم سينمائي شاركت ببطولته الفنانة رجاء الجداوي وهو "غريبة"، أمام نجاة الصغيرة، أحمد رمزي. وعرفها الجمهور بشكل أكبر حينما شاركت ببطولة فيلم "دعاء الكروان" أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وفيلم "إشاعة حب" أمام عمر الشريف، سعاد حسني.



وشهدت فترتا السبعينيات والثمانينيات تألُّق الفنانة رجاء الجداوي؛ حيث شاركت ببطولة العديد من الأفلام السينمائية أمام كبار نجوم تلك الفترة، ومن أبرزهم: عادل إمام، أحمد زكي، نبيلة عبيد، والعديد من الفنانين.

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نجاح رجاء الجداوي في تجسيد شخصية الأم على الشاشة

وبفضل موهبتها الكبيرة والاستثنائية، نجحت الفنانة رجاء الجداوي في تجسيد العديد من الشخصيات، سواء بالسينما أو الدراما التلفزيونية. ومن أبرز الشخصيات التي نجحت في تجسيدها، هي شخصية "الأم" ما بين السينما والدراما التلفزيونية.

ومع نهاية فترة التسعينيات، بدأت الفنانة رجاء الجداوي في تجسيد شخصية الأم ببراعة شديدة وبشكل خاص في الدراما التلفزيونية ومع بداية الألفية كان للفنانة رجاء الجداوي حضورٌ قوي بعدد كبير من الأفلام السينمائية مع الجيل الجديد من الشباب؛ مما يؤكد أن لديها ذكاء فنياً جعلها تتعامل مع العديد من الأجيال.

ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت ببطولتها خلال تلك الفترة: "السلم والثعبان، سهر الليالي، إنت عمري، كامل الأوصاف، كركر، تيمور وشفيقة". والعديد من الأفلام الأخرى.



وعلى مدار ما يتجاوز نصف القرن، استمرت الرحلة الإبداعية للفنانة رجاء الجداوي؛ حيث شاركت ببطولة عدد كبير من الأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية. ووصل رصيدها الفني إلى ما يُقارب الـ400 عمل فني.



وقد رحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في مثل هذا اليوم 5 يوليو عام 2020، عن عمر ناهز الـ86 عاماً. ولكن على الرغم من رحيلها، لم تستطع أيّة فنانة أخرى أن تحل مكانها، وظلت أعمالها واسمها محفوراً بذاكرة وقلوب الجمهور.



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