ظهور نادر لزوجة عادل إمام.. هكذا أطلت بحفل زفاف حفيدها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 يوليو 2025 08:55 مساءً - كشفت الفنانة لبلبة عن أحدث ظهور للسيدة هالة الشلقاني، زوجة الفنان عادل إمام، وذلك في ظهور نادر جداً، لاسيّما وأنها لم تعتَد على الظهور إلا مرات قليلة جداً منذ زواجها بـ"الزعيم". لذلك تُعَد تلك الإطلالة استثنائية بشكلٍ كبير، فيما لاقت تفاعلاً كبيراً من قِبل الجمهور عبْر منصات التواصل الاجتماعي.

أحدث ظهور لزوجة عادل إمام

وقد نشرت الفنانة لبلبة عبْر خاصية الـ"ستوري" على "إنستغرام"، صورة تجمعها بزوجة الفنان عادل إمام، وعلّقت عليها بقولها: "مع الحبيبة السيدة هالة الشلقاني زوجة الزعيم عادل إمام، في فرح حفيدها". حيث ظهرت بإطلالة بسيطة، ترتدي فستاناً ذا لون أسود.

لبلبة وزوجة الفنان عادل إمام- الصورة عبر خاصية الستوري لحساب الفنانة لبلبة على إنستغرام

حفل زفاف حفيد عادل إمام

وكان المخرج رامي إمام قد احتفل بزفاف نجله عادل رامي إمام، على مدربة اللياقة فريدة أشرف، في حفل فني ضخم. حضره عددٌ كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني والإعلامي، أمسِ الجمعة. كان لافتاً للانتباه في الصور والمقاطع المتداوَلة من الحفل، ظهور الفنان محمد إمام برفقة بناته في لحظة مرحة، رقصوا فيها على أنغام "اليوم الحلو ده"، التي قدّمها الفنان أحمد سعد للحضور.

وقد تفاعل الجمهور مع هذا المقطع بشكلٍ كبير؛ خاصةً وأنه يُعَد الظهور الأول لبنات محمد إمام في الإعلام، وذلك لأنه يحرص على إبعاد عائلته عن الأضواء للاستمتاع بحياتهم الخاصة بعيداً عن الأضواء والشهرة.

حضر حفل الزفاف عددٌ كبير من النجوم، منهم: يسرا، ليلى علوي، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، هشام ماجد، أحمد فهمي، يوسف الشريف، ياسمين عبد العزيز، ياسمين صبري، لميس الحديدي، رضوى الشربيني، محمد ثروت، هنا الزاهد. وغيرهم من النجوم الذين حرَصوا على التقاط صور تذكارية مع العروسين.

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