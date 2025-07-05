شكرا لقرائتكم خبر عن رامى إمام يكشف عن صورة لعادل إمام مع عائلته وأحفاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج رامى إمام عن صورة عائلية جمعته مع والده النجم الكبير الزعيم عادل إمام والأحفاد والأقارب، أثناء تجمع عائلى، وقد أشار محمد إمام عبر صفحته الشخصية إلى أن الصورة التُقطت بمناسبة عقد قران حفيده.



عائلة عادل امام

وحرص عدد من النجوم على حضور حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام، نجل رامى إمام، أبرزهم: يسرا ولبلبة وتامر حسنى وحسن الرداد وإيمى سمير غانم، وكريم عبد العزيز، وياسمين صبري، ومحمد حماقي، وهنا الزاهد، وويزو، وعماد زيادة، والمخرج رؤوف السيد ويوسف الشريف، وهشام ماجد والمخرج معتز التونى والإعلامى عمرو الليثى، والشاعر تامر حسين وعزيز الشافعى، وآخرين.