شكرا لقرائتكم خبر عن شمس ناصر الجيل: فخورة بنجاح "أحبك أكرهك" لأصالة من كلمات والدي الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت شمس ابنة الشاعر الراحل ناصر الجيل، عن سعادتها بنجاح أغنية "أحبك أكرهك" التي قدمتها النجمة أصالة ضمن ألبومها الجديد، والتي جاءت من كلمات والدها، وأكدت أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة في مشوارها الفني، خاصة أنها تواجدت في كواليس العمل.

وقالت شمس في تصريحات لـ"الخليج 365": "أنا مبسوطة جدًا بنجاح الأغنية، وفخورة إني كنت جزء من عمل يضم كلمات بابا حبيبي. مشاركتي في كواليس الأغنية كانت تجربة مؤثرة ومليئة بالمشاعر".

وأضافت: "تشرفت بكوني أكمّل مسيرة والدي الشاعر ناصر الجيل، وده حصل بدعم كبير من أستاذي الملحن محمود الخيامي. ربنا يقدرني وأكون قد المسؤولية، واسم بابا يفضل منور بكلماته وسيرته الطيبة".

كانت طرحت النجمة أصالة ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" ، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، ويضم الألبوم 15 أغنية متنوعة ما بين الطابع الرومانسي والدرامي، مما يعكس تعدد ألوانها الفنية.

يضم ألبوم "ضريبة البعد" مجموعة من الأغاني التي تمزج بين الطابع العاطفي والطربي، ومن أبرزها: "كلام فارغ" من ألحان تامر عاشور، بالإضافة إلى أغاني مثل "ضريبة البعد" (الأغنية التي تحمل اسم الألبوم)، "اكتفاء بالنفس"، "ما وحشتكش"، "العنب الساقع"، "حوسة إيه دي"، "أحبك أكرهك"، "أنا هنساك"، "حبة حبة" و"متوحشة".