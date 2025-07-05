شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور وكريم عفيفى ينضمان لأسرة فيلم "الست لما" بطولة يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنانان محمد أنور وكريم عفيفي إلى أسرة فيلم "الست لما" للنجمة يسرا، والذي تم بدء تصويره بعد عيد الأضحى، ويتواصل تصويره حاليا للعرض خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ الثنائي تصوير مشاهدهما في العمل نهاية الأسبوع المنصرم.



فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ماجد المصرى، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مى حسن، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى حول عدد من قضايا المرأة.



يذكر أن محمد أنور يشارك في بطولة فيلمين جديدين منتظر عرضهما قريباً الأول هو "بيج رامي" بطولة رامز جلال وبسمة بوسيل ومحمد عبد الرحمن ونسرين أمين ومحمود حافظ وهدى الإتربي وإخراج محمود كريم، والثاني "الشيطان شاطر" بطولة أحمد عيد وزينة ومحمود حميدة وعبد العزيز مخيون وإخراج عثمان أبو لبن.



آخر أعمال شركة المنتج محمد السبكي فيلم "مطرح مطروح" الذي تم عرضه عام 2023، وقام ببطولته محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، طارق الإبيارى، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان.