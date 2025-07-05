شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سعد بعد نجاح "هلونها": قدمت ألحانا تركت بصمة مع جمهور عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ولسة بتحبه ياقلبى" أغنية من حوالى 25 عاما كانت بداية تعاون الملحن وليد سعد مع الهضبة عمرو دياب، ومازالت حتى الآن في ذاكرة الجمهور، وبعدها حققوا سويا نجاحات كبيرة في عدة أغانى منها "لو كان يرضيك" و"فاكرنى ياحب" ومؤخرا أغنية "هلونها" في ألبوم ابتدينا الذى طرحه الهضبة منذ يومين وتصدر التريند، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع أحمد إبراهيم .

وأعرب الملحن وليد سعد عن سعادته الكبيرة بنجاح أغنية "هلونهم"، إحدى أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد "ابتدينا"، مؤكدًا أن التعاون مع "الهضبة" دائمًا ما يكون مثمرًا ومميزًا.

وقال سعد في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه سعيد بالعمل مع عمرو دياب، مشيرًا إلى أن هذا التعاون ليس الأول بينهما، إذ جمعتهما سابقًا أعمال ناجحة حققت صدى واسع لدى الجمهور، وكانت جميعها أغانٍ مؤثرة في مشوار الهضبة الفني.

وأكد أن أغنية "هلونهم" تمثل نقلة جديدة في طبيعة الألحان المقدمة، وتحمل طاقة مختلفة انسجمت مع أداء عمرو دياب، ما أسهم في تميزها وانتشارها الكبير فور طرحها.

وأضاف ورغم أن التعاونات الفنية بينى وبين الهضبة لم تكن كثيرة من حيث العدد، إلا أنها أثبتت حضورًا قويًا واستمرارًا لافتًا في ذاكرة الجمهور، فقدمنا مجموعة من الأغاني التي ما زالت تحظى بشعبية واسعة حتى اليوم، أبرزها أغنية "ولسه بتحبه يا قلبي"، من حوالى 25 عام، والتي شكّلت حالة رومانسية خاصة وارتبطت بذكريات الكثيرين حتى وقتنا هذا، بالإضافة إلى اغانى أخرى منها و"لو كان يرضيك" و"فاكرنى ياحب" .

تميزت ألحان وليد سعد لعمرو دياب بالإحساس العالي والبساطة الموسيقية التي تصل بسهولة إلى قلب المستمع، وهو ما جعلها قادرة على الاستمرار والنجاح رغم مرور السنوات. ويُعد هذا التعاون مثالًا واضحًا على أن الجودة الفنية قد تفوق الكم، فبعض الأغاني القليلة قد تترك أثرًا يفوق عشرات الأعمال الأخرى.

ولا يزال الجمهور حتى اليوم يردد تلك الألحان ويتفاعل معها في الحفلات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤكد مكانتها المميزة في أرشيف الهضبة، وفي تاريخ الموسيقى العربية المعاصرة.

وحرص الهضبة عمرو دياب على تلحين أغنيتين في ألبومه الجديد الذى يحمل إسم "ابتدينا"، وهما أغنية ارجعلها من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عمرو دياب، والأغنية الأخرى حبيبتى ملاك من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو دياب وأحمد إبراهيم.

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

كما يشهد الألبوم مشاركة ابنى عمرو دياب له، إذ يشارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".



علاوة على ذلك، استطاع وليد سعد أن يواكب تطور الموسيقى الحديثة، ويضيف لمسته الخاصة على أغاني عمرو دياب، مما ساعد الأخير في المحافظة على مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي عبر عدة عقود.



الملحن وليد سعد ألحانه تركت بصمة كبيرة، وتعاون في مشواره الغنائى مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي من أجيال مختلفة بدءاً من وردة وعمرو دياب وتامر حسنى وحماقى والجسمى وأصالة وراغب علامة وفض شاكر وامال ماهر ولطيفة وصابر الرباعي وحكيم وهشام عباس وحماده هلال وايهاب توفيق ونوال الزغبى وسميرة سعيد وغيرهم بكثير من كبار المطربين.

