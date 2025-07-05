شكرا لقرائتكم خبر عن "من الساحل" أغنية صيفية جديدة لـ إيهاب توفيق ألحان عصام كاريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم إيهاب توفيق أحدث أغانيه بعنوان "من الساحل"، وهي من كلمات أحمد شريف، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع موسيقي أشرف البرنس.

الأغنية متوفرة الآن عبر قناة إيهاب توفيق الرسمية على يوتيوب، إلى جانب جميع منصات التواصل الاجتماعي والموسيقى الرقمية.

وطرح مؤخرًا النجم إيهاب توفيق أحدث أغانيه التى تحمل اسم "سيبك من قال" من كلمات محمود صلاح وألحان عصام كاريكا وتوزيع باسم منير.

وظهر إيهاب توفيق في مسلسل عايشة الدور، والذي ناقش أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد، بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.