شكرا لقرائتكم خبر عن فيروز أركان بعد طرح "ما تحاولش": مبسوطة بيها وأطرح أكثر من أغنية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة فيروز أركان عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عقب طرح أحدث أغنياتها بعنوان "ما تحاولش"، والتي تم إصدارها مؤخرًا على عدد من المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت فيروز، في تصريحات لليوم السابع: "أنا مبسوطة جدًا من ردود فعل الناس على الأغنية، وسعيدة إنها لمست قلوبهم، خصوصًا إنها بتعبّر عن مشاعر حقيقية بيمر بيها ناس كتير".



وأضافت أن التحضيرات للأغنية استغرقت وقتًا طويلًا لضمان خروجها بالشكل الذي يرضي جمهورها، مشيرة إلى أن النجاح الذي حققته "متحاولش" شجّعها على الاستمرار في تقديم أغانٍ تمس المستمع، وأطرح كل فترة أغنية.



وطرحت مؤخرا المطربة فيروز أركان أحدث أعمالها الغنائية "ما تحاولش" على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ما تحاولش كلمات وليد مشاري، ألحان كامل الجندي، توزيع عمر الإمام.



وتقول كلمات الأغنية

ما تحاولش تحبني مرة تانية.. دنا ما جيش في حياتك مرتين

مش هكون شخصية ضعيفة لو لثانية.. علشان أنا جوايا قلب مش قلبين

ومش هعيش عمري معاه

ما بين أرضه وبين سماه

وأيامي جنبه مش حياه

خلاص من دلوقت أنساه

فاتت سنين عدت أوام

مخدتش منه غير كلام

ومشاعري ليه في حالة انهزام

وكل يوم ها قوله سلام

ما تحاولش تقول بحبك مرة تانية.. اللي يكدب ولو لمره هيكدب كدبتين

مش هصدق أي كلمة حب تايهة.. تعالا نقول وداع ونمشي في سكتين

ومش هأعيش عمري معاه

ما بين أرضه وبين سماه

وأيامي جنبه مش حياه

خلاص من دلوقت أنساه

فاتت سنين عدت أوام

مخدتش منه غير كلام

ومشاعري ليه فحالة انهزام

وكل يوم هأقوله سلام

جدير بالذكر أن آخر أعمال المطربة فيروز أركان أنا سينا من كلمات محمد جميل، ألحان عزيز الشافعي، مونتاج إخراج طارق عبد الواحد وتمام يونس، ومن إنتاج إدارة الشؤون المعنوية وحققت الأغنية تفاعلاً واسعاً ونسب مشاهدة مرتفعة فور طرحها.

وانطلقت فيروز أركان في مشوارها الغنائي من خلال أغنية “ما تستغربش”، التي كانت أولى خطواتها الفنية، من كلمات عمر الجارم، وألحان رامي جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم، ولفتت بها الأنظار إلى خامة صوتها وإحساسها المختلف.

وتوالت أعمالها بإصدار ألبومها الأول “بينك وبيني”، تعاونت خلاله مع الملحن والموزع الموسيقي عزيز الشافعي، وحقق الألبوم حضورًا مميزًا بين الجمهور والنقاد.