شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط تحتفى بختام فعالياتها فى المهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة والدكتور أحمد فؤاد هنو، اختتم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض فعالياته بمحافظة أسيوط، بحضور محافظ أسيوط اللواء هشام أبو النصر، والدكتور عادل عبده مدير المهرجان ونخبة من نجوم الفن والإعلام، بينهم الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان ميدو عادل، والفنان ضياء عبد الخالق، والإعلامية بوسي شلبي، إلى جانب جمهور كبير ملأ القاعة بحماس لافت، أكّد أن المسرح لا يزال في صميم الوعي المصري.

ويأتي هذا الختام ضمن توجهات الدورة الحالية من المهرجان التي انطلقت تحت شعار "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر"، والتي يتعاون فيها المهرجان مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك تأكيدًا على أن الثقافة لا تتركّز في العاصمة وحدها، بل تمتد لتشمل ربوع الوطن، من خلال تنظيم عروض وورش وندوات في محافظات مختلفة.

شهد حفل الختام تكريم الكاتب الكبير درويش الأسيوطي، تقديرًا لمسيرته الطويلة في إثراء الحركة المسرحية والثقافية المصرية، حيث عبّر عن اعتزازه بهذا التقدير في مدينته وبين أبناء الصعيد، كما كرّم الفنان محمد رياض محافظ أسيوط، اللواء هشام أبو النصر، تقديرًا لجهوده في دعم المهرجان وإنجاح فعالياته، مؤكدًا في كلمته أن "المسرح بدون جمهور لا يكتمل، وأسيوط كانت خير مضيف لهذا العرس الثقافي".

وتضمّن الحفل أيضًا تكريم كل المدربين والمبدعين الذين شاركوا في الورش والندوات الثقافية خلال فترة انعقاد المهرجان في المحافظة، وهم الفنان ضياء عبد الخالق، والدكتور حسام عطا الله، والمخرج أسامة عبد الرؤوف، والفنان حسام الدين عبد العزيز، كما مُنحت شهادات مشاركة لكل المتدربين من شباب أسيوط والصعيد الذين التحقوا بالورش وشاركوا في الفعاليات بجدية وحماس.

وفي كلمته، أكد المخرج عادل عبده، مدير المهرجان، أن الدورة الحالية حملت رسالة قوية مفادها أن المسرح للجميع، وأن مصر بثقافتها وفنها باقية ومتجددة في كل محافظاتها، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق المشاركة في هذه الدورة.

ومن جانبها، وجّهت الفنانة رانيا فريد شوقي كلمة مؤثرة للجمهور قالت فيها: "المسرح في الصعيد له طعم خاص.. وهذه الليلة تؤكد أن الجمهور في كل مكان متعطش للفن الحقيقي"، وأشادت بالحضور الكبير ووعي الجمهور الأسيوطي بالفن المسرحي.

بينما عبّر الفنان ميدو عادل عن سعادته قائلًا: "سعيد بمشاركتي في هذا الختام المميز، المسرح هو حياتنا، والصعيد يستحق كل فن راقٍ"، أما الإعلامية بوسي شلبي، فأكدت أن الحدث "يعكس وجهًا مشرفًا للفن والثقافة في مصر، ويجب دعمه إعلاميًا ليصل إلى كل بيت".

واختتم الحفل بالعرض المسرحي "حاجة تخوّف" للمخرج الكبير خالد جلال، وسط تفاعل حاشد من الجمهور الذي ملأ القاعة وتصاعدت ضحكاته وانفعالاته مع العمل، الذي يُعد واحدًا من العروض التي حصلت على جوائز في الدورة السابعة عشرة من المهرجان وهي الدورة المعروفة باسم سيدة المسرح العربي الفنانة الراحلة سميحة أيوب، وانتهت الليلة بصورة جماعية جمعت كل النجوم الحاضرين مع فريق العمل المسرحي، في لحظة احتفالية لخصت روح هذا الحدث الفني الكبير، الذي أكد مرة أخرى أن المسرح لا يزال فنًّا حيًّا قادرًا على الوصول والتأثير والتجدد.



أسيوط تحتفي بختام فعالياتها في المهرجان القومي للمسرح المصري



محمد رياض فى ختام فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري فى اسيوط



أسيوط تحتفي بختام فعالياتها في المهرجان القومي للمسرح المصري



فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري



محمد رياض محمد رياض



أسيوط تحتفي بختام فعالياتها في المهرجان القومي للمسرح المصري



محمد رياض وميدو عادل فى ختام فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري



أسيوط تحتفي بختام فعالياتها في المهرجان القومي للمسرح المصري



خالد جلال وبوسى شلبي خالد جلال وبوسى شلبي