كيلي كلاركسون تعلن تأجيل حفلها الغنائي في لاس فيغاس باللحظات الأخيرة

كيلي كلاركسون تعلن أسباب الإلغاء

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كيلي كلاركسون تُروج لحفلها الأخير

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 02:52 صباحاً - في قرار مُفاجئ أعلنت المُغنية الأمريكيةعن إلغاء حفلها الغنائي والذي كان من المُقرر إقامته في لاس فيغاس قبل لحظات من البدء.وعبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" أعلنت المغنية الأمريكية كيلي كلاركسون عن أساب إلغاء الحفل عبر منشور قالت فيه: "لقد عملنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لنجعل الحفل تجربةً استثنائيةً للغاية مع المُعجبين الرائعين ولأجلهم، أنا ممتنة للغاية لحضوركم الدائم وأشعر بحزنٍ عميقٍ لتأجيل حفل الافتتاح الليلة وغدًا في سيزرز".يُمكنكم قراءة:وأضافت: "لقد أثرت التحضيرات والبروفات سلبًا على صوتي، أريد أن تكون العروض مثاليةً لكم جميعًا، وأحتاج إلى حماية نفسي من التعرّض لأضرارٍ جسيمة، لذلك سأستريح في نهاية هذا الأسبوع والأسبوع المقبل حتى نتمكن من تقديم ما تستحقونه جميعًا، العرض مذهلٌ حقًا، الموسيقيون والمغنون رائعون، وأريدنا جميعًا أن نبدأ بقوة".واختتمت منشورها قائلة: " لا أستطيع الانتظار حتى أعود في نهاية الأسبوع المقبل وأظهر لكم ما كنا نعمل عليه".يُذكر أن المغنية الأمريكية كيلي كلاركسون كانت قد روجت لحفلها الغنائي في لاس فيغاس قبل ساعات من كتابة منشورها الأخير، حيث نشرت صورًا لها وهي على خشبة المسرح تُغني وعلقت عليها: "الليلة". كما نشرت مجموعة من الصور للاستعدادت النهائية للحفل في منشور آخر.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».