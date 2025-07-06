شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تحيى حفلاً غنائياً في مهرجان جرش 26 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة الأردنية ديانا كرزون حفلاً غنائياً ضمن حفلات مهرجان جرش للموسيقى والغناء في دورته الـ 39 بدولة الأردن، يوم السبت، 26 يوليو الجارى، على المسرح الجنوبي.

وكانت الفنانة ديانا كرزون احتفلت بخطوبة شقيقتها هيا كرزون، وحرصت ديانا على تهئنة شقيقتها من خلال تعليق على الصور: "بنتى وأختى وحبيبتى مبارك يا عمرى ربنا يجبر خاطرك ويفرح قلبك يا أطيب قلب ربنا يعطيكى على قد نيتك الصافية والصادقة يارب، ويجعلها زواجة الدهر ويصونك ويخاف الله فيكى اللهم آمين".

وكانت النجمة الأردنية ديانا كرزون فاجأت مؤخراً كل محبيها ومتابعيها وعشاقها في العالم العربي بعملين غنائيين خاصين بالعرسان، حيث أهدت ديانا كرزون أغنيتي الزفة التي قدمتهما من التراث الأردني والخليجي لكل العرسان في الوطن العربي، مؤكدةً أنها رغبت بإحياء التراث من خلال هذين العملين اللذين تم تطويرهما سواء من خلال الكلمات او الألحان والتوزيع الموسيقي.

وكانت الأغنية الأولى "زفة شبيك لبيك" لحن مطور من الفلكلور وكتب كلماتها الشاعر الغنائي رائد الشطناوي وأعاد توزيعها الموسيقي محمد القيسي، قد حققت نجاحًا كبيرًا بعد أيام قليلة من عرضها عبر قناة كرزون الرسمية على يوتيوب.

كما طرحت ديانا كرزون زفة عروس "هب السعد" المستوحاة من التراث الخليجي وعمل على تطويرها وإعادة توزيعها الموسيقي عبد الله العماني.