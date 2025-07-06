شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: أحمد الرافعى بخير وفى منزله والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الفنان أحمد الرافعي بخير ويتواجد في منزله حاليا.

وأشار أشرف زكي إلى أن زوجة أحمد الرافعي تقدمت ببلاغ باختفاء الرافعي، بعدما حاولت التواصل معه هاتفيا، ولكن هاتفه كان مغلقا، وهو ما جعلها تقلق عليه بشدة.

وأوضح أشرف زكي أن كل ما في الأمر أن هاتف الرافعي نفد منه شحن البطارية، ما تعذر وصول زوجته إليه، ودفعها لتقديم بلاغ، لكنه بخير، ويتواجد في منزله حاليا.

وفي سياق متصل يشارك الفنان أحمد الرافعى فى بطولة فيلم الحارس مع النجم هانى سلامة، والذى انطق تصويره مؤخرا، حيث يجسد الرافعى شخصية بلوجر خلال أحداث الفيلم الذى تم تصوير مشاهده الأولى فى العاصمة اللبنانية بيروت، والتى تعد جزءا كبيرا من الأحداث، ومقرر استئناف التصوير الشهر المقبل.

فيلم "الحارس" من بطولة هانى سلامة، مرام علي، ميرهان حسين، أحمد الرافعى، محمود ياسين جونيور، هبة عبد العزيز، محمد مهران، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمر عبد الحليم، إخراج ياسر سامى، ويعود هانى سلامة بهذا الفيلم إلى السينما بعد غياب 14 عاماً عن السينما منذ تقديمه فيلم "واحد صحيح" عام 2011.

وفى سياق متصل يُعرض لأحمد الرافعى فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.