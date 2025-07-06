ألكسندر علوم يستعرض عضلاته وقدرته البدنية من داخل الجيم

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل العراقي ألكسندر علوم على متابعيه من خلال مجموعة من الصور ومقاطع فيديو، شاركها معهم عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها من داخل الصالة الرياضية وهو يمارس التمارين ويرفع الاثقال، مستعرضاً قدرته البدنية ورشاقة جسمه، ليتفاعل معه المتابعون مشيدين ببنيته المميزة.



وكان نشر ألكسندر علوم، مقطع فيديو للحظات عائلية جمعته بزوجته الفنانة العراقية رحمة رياض وابنتهما.

وأرفق علوم الفيديو بتعليق مؤثر كتب فيه: "أسأل الله أن يحفظ عائلتي... العائلة تشكّل أثمن شيء في الحياة والأمور الأخرى ثانوية".

