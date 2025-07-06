شكرا لقرائتكم خبر عن "ياقلبي يامحظوظ".. كليب جديد لـ واما بتوقيع محمود أنور وعمرو المصرى ومحمد ياسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق واما من تصوير كليب جديد يحمل اسم "ياقلبي يامحظوظ"، وهى من كلمات عمرو المصري، ومن ألحان محمود أنور، و توزيع ومكس وماستر محمد ياسر، جيتارات مصطفى نصر، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على جميع منصات سوشيال ميديا.



واما

وكانت آخر أعمال واما هى أغنية بعنوان "مش حلوة بس"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وكان فريق واما طرح آخر أغنياته بعنوان "نجمة معدية" والتى حققت نجاحًا كبيرًا، ويعتبر هذا التعاون الثاني على التوالي لفريق واما مع عزيز الشافعي وتوما، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "نجمة معدية"، وتم تسجيل الأغنية في الأستوديو فى حضور المنتج ياسر خليل، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان فريق واما طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان "الصيف ابتدى" والذي ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيهم مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق.

أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل، وقدم "واما" أكثر من كليب مع "نجوم ريكوردز" و"وهاي واي"، مثل "على فكرة"، “شمس بحر"، وتم تصويرهما في إسبانيا ومن إخراج "John perez".