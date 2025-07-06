شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تُصوّر حكاية ديجافو من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو آخر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ النجمة شيرى عادل تصوير أول مشاهد حكاية ديجافو من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، آخر شهر يوليو الجارى، حيث بدأت شيرى التحضيرات الخاصة بالشخصية التى تجسدها فور تعاقدها على بطولة الحكاية، وفى نفس الوقت تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة بعد انصمام الفنان أحمد الرافعى بشكل رسمي.



شيرى عادل مع المنتج كريم أبو ذكرى

ديجافو من تأليف نسمة سمير وهى احدى حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" المكوّن من 35 حلقة بواقع 7 حكايات كل حكاية من 5 حلقات، تقدم بفرق عمل مختلف، بما يشمل أبطالها، مؤلفيها، ومخرجيها، ويقدم من خلالها نوعية دراما متعددة ومتنوعة تجمع بين الاجتماعي، التشويق، والإنساني، والعمل من إنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه على شاشات المتحدة قريباً.

يذكر أن شيرى عادل شاركت الشهر الماضى في فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى بالمغرب، كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، كما شاركت شيرى أيضاً كعضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الذى أقيم أواخر ابريل الماضى، هذا بالإضافة إلى تكريمها في ختام مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، يوم 30 مايو الجارى.

يذكر أن شيري عادل مسلسل "الوصفة السحرية" وشارك في بطولته إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

مسلسل "الوصفة السحرية" مكون من 45 حلقة، وتدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف؛ لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.