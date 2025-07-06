يحيى الفخراني الملك لير للمرة الثالثة في مسيرته .. وهذا ما قاله طارق الدسوقي وإيمان رجائي وشادي سرور

ميرنا وليد - بيروت - أُقيم المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق مسرحية "الملك لير" بطولة الممثل المصري القدير يحيي الفخراني وإخراج شادي سرور في 8 تموز/يوليو، وذلك على المسرح القومي.

المؤتمر كان بحضور الفخراني نفسه ونخبة من أبطال وصُنّاع العرض، منهم الممثل طارق الدسوقي، والمخرج شادي سرور، ومدير المسرح القومي الدكتور أيمن الشيوي، والممثلين حسن يوسف وعادل خلف وأمل عبد الله وإيمان رجائي وتامر الكاشف وأحمد عثمان ومحمد العزايزي، ومصمم الاستعراضات ضياء شفيق، والموسيقار أحمد الناصر، المخرج المنفذ محمد علي حسن.

موقع "الفن" تواجد في المؤتمر وكان لنا لقاءات مع الممثل طارق الدسوقي والممثلة إيمان رجائي والمخرج شادي سرور.

يذكر أن مسرحية "الملك لير " هي إحدى روائع الكاتب وليم شكسبير، ويُقدمها الفخراني للمرة الثالثة خلال مسيرته الفنية.

تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير"، حاكم بريطانيا، الذي يقرر في شيخوخته تقسيم مملكته بين بناته الثلاث، بعد أن يطلب من كل واحدة منهن أن تعبّر عن مدى حبها له. وبناءً على إجاباتهن، يُقدم على تقسيم المملكة، ليكتشف لاحقًا حجم الخطأ الجسيم الذي ارتكبه.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

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