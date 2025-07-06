إطلالة عمرو دياب في غلاف "ابتدينا" بكلفة قصر.. المبلغ خيالي! - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الفنان المصري عمرو دياب جدلاً واسعًا بعد ظهوره في بوستر ألبومه الجديد "ابتدينا"، بإطلالة فاخرة تُقدّر تكلفتها بنحو مليون دولار، جمعت بين الأناقة والجرأة.

اختار دياب الظهور ببليزر لامع من علامة Amiri، من مجموعة ربيع وصيف 2025، مطرّز يدويًا بالكريستالات والترتر، ويبلغ سعره نحو 5500 دولار. اللافت أنه لم يرتدِ قميصًا تحته، مكتفيًا بالإكسسوارات لإكمال الإطلالة.

زين دياب عنقه بعقد فاخر من دار Tiffany & Co، مصنوع من الذهب الأبيض ومرصّع بأحجار الألماس pavé، يبلغ طوله 45.7 سم ويزن 28.38 قيراط، ويصل سعره إلى 250 ألف دولار، مستوحى من تصميم أيقوني تعود جذوره لعام 1962.

أما القطعة الأغلى فكانت ساعة نادرة من طراز Nautilus 5980 من دار Patek Philippe، مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصعة بـ 1075 حجر ألماس، بلغ سعرها حوالي 725 ألف دولار، ما يجعلها من أفخم ساعات العلامة وأكثرها تميزًا.