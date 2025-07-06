رد حاسم من أحمد السقا على الشائعات وأحمد فهمي يوجه له نصيحة مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 10:19 صباحاً - بكلماتٍ وجمل مقتضبة، رد الفنان أحمد السقا خلال لقائه في برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، على الشائعات التي نالت منه مؤخراً وجعلت اسمه في صدارة ترند منصات التواصل الاجتماعي.

وكان "السقا" قد تم استدعاؤه خلال الأيام الماضية للتحقيق معه من قِبَل الجهات المختصة، للاستماع لأقواله في واقعة اتهامه بالتعدي بالسب على زوجته السابقة وأم أولاده الإعلامية مها الصغير.

أحمد السقا يدافع عن نفسه في وجه الشائعات: أنا متربي وليا حدود

في بداية الأمر، أشاد الإعلامي عمرو أديب بشخصية النجم أحمد السقا، مؤكداً له أن جميع الأقاويل التي نالت من صفاته الطيبة وشخصه لن يصدقها؛ ليرد عليهبنبرة هادئة، وملامح الفرحة ترتسم على وجهه: "علشان أن متربي في بيتكم يا أستاذ عمرو".

وشدد "السقا" في حديثه بأن لديه أخطاء مثل أي شخص، ولكنَّ لديه حدوداً لا يستطيع أن يتخطاها، مكملاً: "الحمد لله ليا سقف"، ليعود الإعلامي عمرو أديب حديثه بتوجيه سؤال للفنان أحمد السقا، بوجود أشخاص وراء هذه الحملة الممنهجة ضده، وهنا أكد له "السقا" بأنه لا يفترض حدوث هذا الأمر، أو وجود أشخاص تسعى وراءه لتشويه صورته أمام الناس، لافتاً إلى أنه يؤمن بفكرة القصاء والقدر، والله -عز وجل- مطلع على كل شيء.

أحمد فهمي يوجه نصيحة لـ أحمد السقا

وخلال اللقاء حرص الفنان، الذي حل ضيفاً في البرنامج نفسه، على توجيه نصيحة مهمة لصديقه الفنانطالبه من خلالها بعدم إجهاد نفسه بالتفكير المستمر الذي يجعله يتوهم بأنه مقصر تجاه الآخرين أو الأشخاص المحيطين به، وقال "" في نصيحته": "من كتر ما هو طيب، دايماً بيكون خايف إنه ضايق حد، أنا بقولك فضي دماغك خالص أنت معملتش حاجة".

أحمد وأحمد يجمع "السقا" و"فهمي" على شاشات السينما

يُعرض للثنائي، في الوقت الحالي فيلم "أحمد وأحمد" بدور السينما، واستطاع الفيلم في الأسابيع الأولى من عرضه تحقيق إيرادات مرتفعة؛ ما ساهم في تصدره لشباك التذاكر.

وهناك أسباب ساهمت في نجاح الفيلم أبرزها هي ثنائية "السقا" و"فهمي"، إلى جانب حبكته التي جاءت ممزوجة بين الكوميديا والأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يُهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة؛ يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

ويشارك في بطولة الفيلم، عدد آخر من النجوم، وهم: جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

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