نبيلة عبيد مُهددة بالطرد من منزلها وتطلب المساعدة... فما القصة؟

نبيلة عبيد تعبر عن حزنها: شقتي هي ذكرياتي

نبيلة عبيد تريد تحويل شقتها لمتحف للجمهور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 11:54 صباحاً - في لحظةٍ استثنائية، خرجت فيها لأول مرة النجمةمستغيثة بالجهات المعنية مطالبة بتدخلهم، وذلك لحماية شقتها الواقعة تحت نظام قانون الإيجار القديم، معربة عن رغبتها في تحويلها إلى متحف فني يوثق مسيرتها الطويلة في السينما، مؤكدة أن تلك التغييرات في القانون قد تفقدها الشقة التي ظلت تمثل لها صندوق الذكريات، وتقع هذه الشقة في شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين بالجيزة.أعربت النجمة نبيلة عبيد عن حزنها واستيائها بسبب خوفها من أخذ شقتها منها بسبب التعديلات التي طالت قانون الإيجار القديم؛ وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة ببرنامجهما "الستات" المُذاع على قناة "النهار"؛ قالت من خلالها: "أنا الشقة دي بداية من فيلم رابعة العدوية إلى الراقصة والسياسي شهدت من خلالها كل نجاحاتي ومراحل حياتي التي مريت بها"، وتابعت: "أنا كل مادخل هذه الشقة بشم رائحة ذكرياتي وأمي، فأنا لم أتزوج ولم أنجب وعشت مع أمي كل سنين حياتي في هذه الشقة"؛ مؤكدة أنها لم تتملك الشقة، مشيرة إلى أن أصحاب العقار لم يعرضوا عليها فكرة الشراء من الأساس، خاصةً أن العمارة مقسمة بين عدد من الورثة، ولم يبادر أي منهم بمناقشتها في مسألة البيع.أوضحت النجمة أنها لا تمانع في زيادة الإيجار، لكنها تشعر بالخوف من أن تفقد شقتها التي تمثل جزءاً كبيراً من حياتها وذكرياتها، وملابس كثيرة من أدوارها وصورها ويجتمع بها الفنانون؛ قائلة: "أنا وهبت حياتي كلها للفن، ومعنديش أولاد، وعايزة لما أموت تفضل شقة جامعة الدول مفتوحة للجمهور؛ لأنها كانت بتجمع الفنانين، وأغنية قارئة الفنجان للعندليب خرجت من الشقة دي"، آخر أعمال نبيلة عبيديذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد الفنية كان مسلسل "سكر زيادة" والذي عُرض عام 2020، وشاركها في بطولته عدد من النجوم منهم نادية الجندي، الراحلة سميحة أيوب، وهالة فاخر، والعديد من ضيوف الشرف، منهم: أحمد السقا، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، أحمد فهمي، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال.يمكنكم قراءة نبيلة عبيد: أنا أكثر ممثلة ناقشت قضايا المرأة في أفلامها

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام الخليج 365

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا تيك توك الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» الخليج 365 فن