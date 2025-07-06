فيلم جديد يجمع أحمد السقا وأحمد فهمي وعمرو سعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 11:54 صباحاً - قرر الثنائي أحمد السقا وأحمد فهمي، تجديد التعاون الفني بينهما، بعد النجاح الذي حققه فيلمهما "أحمد وأحمد"، بالتزامن مع الأيام الأولى لطرحه في صالات السينما المصرية، ووصول الإيرادات إلى 13.6 مليون جنيه في 4 أيام فقط، حيث يعملان على أكثر من مشروعٍ سينمائي في الوقت الراهن، تمهيدًا لدخول حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وجاء ذلك، على هامش احتفال أحمد السقا وأحمد فهمي، بنجاح فيلهما في حوارٍ تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامج "الحكاية" الذي يُعرض عبر قناة "إم بي سي مصر"، حيث كشف الثنائي عن أعمالهما الفنية الجديدة.

أحمد فهمي يكتب فيلمًا لـ أحمد السقا

عمرو سعد يتعاون مع السقا وفهمي

وقال أحمد فهمي، إنه اتفق مععلى التعاون في مشروع سينمائي جديد، لكنه سيُشارك فيه كمؤلف وليس كمُمثل، ممازحًا بقوله: "هقعد في المكتب تحت التكييف بقى مسؤول عن الكتابة، بعيدًا عن تعب التمثيل مع".ومن جانبه، أشار أحمد السقا، إلى أن هناك فيلمًا آخر سيجمعه مع أحمد فهمي وعمرو سعد، حيث لم يكشف تفاصيل بعد، أو موعد انطلاق تصويره، ومن المُفترض أنّ يدخل حيز التنفيذ خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري، فور الانتهاء من مرحلة التحضيرات وتسكين باقي الأدوار.

قصة فيلم "أحمد وأحمد"

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التي يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

موعد عرض فيلم أحمد وأحمد في السعودية

يذكر أنّ فيلم "أحمد وأحمد" سيُطرح في دور العرض السعودية، اعتبارًا من يوم 17 يوليو الجاري، بعدما كان مُقررًا طرحه يوم 10 يوليو، حيث تقرر تأجيله لمدة أسبوع واحد فقط، ومن المتوقع أنّ يحظى بإقبالٍ الفيلم بإقبالٍ جماهيري كبير هناك.

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