إيوان يكشف سراً عن كواليس تصوير أغنيته "شطبنا"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني إيوان مقطع فيديو عبر صفحاته الرسمية من كواليس تصوير أغنيته الجديدة "شطبنا"، التي تميزت بأجوائها الصيفية المبهجة.

إلا أن المفاجأة كانت في ما كشفه الفنان، حيث أشار إلى أن التصوير جرى في فصل الشتاء، وفي أجواء باردة جدًا.

وقال إيوان في تعليقه الطريف على الفيديو: "صحيح إنو الأجواء صيفية بأغنيتي الجديدة شطبنا ... بس للحقيقة صوّرناها بالشتوية وبدرجات حرارة متدنية."

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الفيديو، مشيدين بحيوية الأغنية وخفة ظل إيوان، كما أثنوا على احترافيته في إظهار أجواء صيفية رغم الظروف المناخية الصعبة خلال التصوير.