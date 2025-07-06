رقصة إليسا على اليخت تتصدر المشاهدات - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية إليسا فيديو جديدًا لها وهي ترقص على متن يخت، حيث تقضي بعض الوقت من عطلتها الصيفية.

وظهرت إليسا مرتدية مايوه باللون الأزرق فوقه فستان أبيض خفيف مخصص للبحر، بينما تتمايل على أنغام أغنيتها الشهيرة "بتمايل على الـ Beat".

حقق الفيديو نسب مشاهدة عالية وانتشارًا واسعًا على مواقع التواصل، ولاحظ العديد من المتابعين نحافة إليسا اللافتة، مشيرين إلى أنها تبدو وكأنها فقدت بعض الوزن مؤخرًا.

من جهة أخرى، لا تزال أغنية "بتمايل على الـ Beat" تحظى برواج مستمر رغم مرور عامين على إصدارها، حيث تجاوز عدد مشاهدات الفيديو كليب 7.2 مليون مشاهدة حتى الآن.