أزمة مسرحية Venus تتصاعد ومحامي ريتا حايك يصدر بياناً تفصيلياً

ميرنا وليد - بيروت - صدر بيان عن مكتب المحاكي كابي جرمانوس الوكيل القانوني للممثلة اللبنانية ريتا حايك على خلفية أزمة مسرحية Venus:

بوكالتنا عن الفنانة ريتا الحايك وردا على المزاعم الصادرة عن المخرج جاك مارون والتي لا تعدو كونها مجموعة من المغالطات لا هدف لها سو التهرب من حقيقة دامغة وتبرير افعال لا تمت الى المناقبية المهنية أو حسن التعاطي بصلة وقد الحقت بموكلتنا اضرارا مادية ومعنوية جسيمة يهمنا ان نوضح ما يلي:

أولا نسأل المخرج جاك مارون : من هم صناع عمل فينوس؟ ومن هم اصحاب الحقوق الفكرية والادبية فيه؟

فليبرز لنا حضره حضرته اي مستند قنوني يثبت اية حقوق ملكية فكرية او ادبي في ما اسماه زورا "فينوس اللبنانية" وهي ليست الا محاولة فاشلة لابتداع وقاع قانوني غير قائم يهدف طمس الحقيقة.

وهذه الحقيقة التي يدركها المخرج تماماً هي ان موكلتنا كانت المبادره الى طرح فكرة اقتباس مسرحية Venus العالمية وهي تحتفظ بجميع الادلة والمستندات التي تثبت ذلك.

ثانيا: ان ما يسمى بفينوس اللبنانية ليس الا هرطقة قانونية ومخالفة صريحة جاءت لتغطية استغلال اسم موكلتنا وشهرتها الفنية علما ان لها الدور الاساسي في نجاح هذا العمل.

ثالثا: ان تصرفات المخرج الكيدية وسوء ادارته وما نتج عنها من محاولات هدر حقوق موكلتنا طرحت علامات استفهام متكررة وجهتها موكاتنا اليه والى فريقه خلال عدة اجتماعات ولقاءات الا ان المخرج اصر على موقفه السلبي وتنكره للحقوق وابتداع روايات وهمية ما اضطرها الى اتخاذ قرارها بعدم المشاركة في العمل وذلك قبل انطلاقه بما لا يقل عن شهرين.

رابعاً: رغم ذلك استمر المخرج في الترويج للعمل ضمن جولة عالمية ووقع عقودا استغل خلالها شهرة الموكلة حتى اللحظة الاخيرة عبر نشر صورتها في الاعلانات التسويقية الخاصة بالعمل على الرغم من علمه اليقين باعلانها الرسمي عدم المشاركة بسبب سلوكه غير السليم

ختاماً تؤكد موكلتنا انها كانت ولا تزال حريصة على المصداقية والنزاهة في تعاملها ووفية لمبادئها وصادقة مع جمهورها ومتابعيها وازاء ما تقدم وجدت نفها مجبرة على سلوك المسار القانوني اللازم في لبنان وفي اي دولة يعرض فيها العمل بهدف ترتيب المسؤوليات كافة وتحصيل حقوقها المشروعة.