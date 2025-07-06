ماذا قالت نادية الجندي بعد تكريمها بجائزة نجوم الزمن الجميل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 01:22 مساءً - أُقيم مؤخراً مهرجان الزمن الجميل في بيروت وسط حضور فني كبير شهد تكريم نخبة من النجوم العرب، وحظيت النجمة المصرية نادية الجندي بتكريمٍ خاص عن فيلمها الشهير "الباطنية"، وعكس هذا التكريم مكانتها الكبيرة في عالم السينما.

كلمة نادية الجندي بعد تكريمها

نشرتعبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو يوثق لحظات استلامها درع التكريم على المنصة، وقالت خلال كلمتها: "إن عمل يكرم بعد مرور كل هذه السنوات، ده يدل على أن الفن الجيد يعيش في وجدان الناس مهما مر الزمن".

وتوجهت نادية بالشكر لإدارة المهرجان ولجنة التحكيم التي قررت لأول مرة أن تقوم بتكريم عمل فني، وأشارت إلى أن الجمهور لديه قدرة على فهم وتقدير العمل السينمائي الجيد.

View this post on Instagram A post shared by نادية الجندي Nadia Elgendy (@nadiaalgindi)

وقد تفاعل الجمهور مع المقطع الذي نشرته نادية الجندي، وأشاد الكثير منهم بمشوارها الفني المميز، وطالبها محبيها بعدم التردد في تقديم أعمال جديدة خلال الفترة القادمة.

يُشار إلى أن فيلم "الباطنية" عُرض في بداية الثمانينات، وهو من تأليف مصطفى محرم، ومن إخراج حسام الدين مصطفى. وتدور أحداث الفيلم حول وردة صاحبة مقهى فى حي الباطنية والتى تتورط مع فتحي وتحمل منه، يتخلى عنها بضغط من والده، وعندما تلد وردة مولودها يتم خطف ابنها ويدعي البعض أنه تم قتله، وفيما بعد تسعى وردة للانتقام وتكتشف فيما بعد أنها قامت بقتل ابنها.

تكريم نخبة من نجوم الفن

لم يقتصر التكريم علىفقط، بل شمل المهرجان عددًا من النجوم البارزين من مختلف الدول العربية، من بينهم الممثل اللبناني غابريال يمين، الممثلة والمذيعة اللبنانية جيزيل نصر، الموسيقار المصري فاروق سلامة، الفنانتان شيرين وعايدة رياض، كما استذكر المهرجان الفنانين الراحلين الذين تركوا أعمال فنية خالدة، منهم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، الفنان الراحل أحمد راتب، الإعلامية الراحلة ليلى رستم، والمطربة اللبنانية الراحلة سلوى القطريب.

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