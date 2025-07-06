تفاصيل ألبوم محمود العسيلي في صيف 2025.. مكون من 9 أغانٍ

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 01:22 مساءً - انتهى المطرب محمود العسيلي من تسجيل ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "صيف عسيلي"، ومن المُقرر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة، ليُنافس به في موسم أغاني صيف 2025، والذي يشهد مشاركة عددًا كبيرًا من نجوم الأغنية في مصر والوطن العربي كله.

أغاني ألبوم محمود العسيلي 2025

يضم ألبوم محمود العسيلي 2025، 9 أغاني متنوعة، وهي: "بحب اللي يحبك" كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، "تراباتاتي" كلمات فليبنو، ألحان أحمد طارق يحيى، كما شارك بالتوزيع مع إسماعيل نصرت، "إيش؟" كلمات فلبينو، ألحان محمود العسيلي، توزيع كولوبيكس، "ضلمة ضلمة" كلمات تامر حسين، ألحان محمد يحيى، توزيع أسامة الهندي.

ويأتي ذلك، إلى جانب أغنية "حبيبي وأنت جنبي" كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، "سلام سلام" كلمات تامر حسين، وألحان العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، "اظهر يلا يلا" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، "بقولك إيه" كلمات فلبينو، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، و"حبيبي وابن حبيبي - ريمكس" كلمات فلبينو، وألحان العسيلي.

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أحدث أغنية لـ محمود العسيلي

يُذكر أنّ، سبق وتعاون مع فلبينو في أكثر من أغنية، كان آخرها في موسم مسلسلات رمضان 2025، من خلال تقديمه أغنية ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد" بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، بعنوان "حبيبي وابن حبيبي"، حيث حققت نجاحًا كبيرًا آنذاك.

وفي شهر يناير الماضي، طرح أغنية بعنوان "زعلان مني يا شتا ليه"، من كلمات فلبينو أيضًا، وإنتاج ومكساج ‏موسيقي علي فتح الله. وتقول كلماتها: "زعلان مني يا شتا ليه ؟ لما أنسى بتفكرني بيه.. كل أما أقول ‏خلصنا.. كل السكك تودي ليه ‏.. هو الفراق صاحبنا مش عايز ليه يسيبنا ‏.. كل اما نحب حاجة بيقولي ‏مش نصيبنا..‏ وغريبة الأوجاع دايماً ظالمه المتباع ‏.. ليه بتيجي على اللي بايع وتنساه ‏.. وغريب يا ‏فراق سايب كل العشاق ‏.. وبتيجي عليا دايماً وتقوى".‏

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