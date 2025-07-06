تفاعل واسع ورسائل حب من المشاهير بعد ظهور الزعيم عادل إمام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 يوليو 2025 01:22 مساءً - أحدث النجم عادل إمام، المعروف بلقب "الزعيم"، ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره الأخير في حفل زفاف نجل حفيده، المخرج رامي إمام، وقد تصدر الترند ليس فقط في مصر، بل في مختلف البلدان العربية، حيث تفاعل المشاهير بشكلٍ واسع مع ظهوره النادر.

تعليق خاص

من بين النجوم الذين تفاعلوا مع الظهور الأخير للفنان عادل إمام، هو السوبر ستار الفنان تامر حسني، الذي عبَّر عن فرحته الشديدة عقب رؤيته لصورة "الزعيم" التي نشرها نجله محمد إمام عبر صفحته على "فيسبوك"، داعياً الله عز وجل أن يحيطه بالرعاية الكاملة ويحفظه من كل سوء، وعلق "تامر" قائلاً: "حبيبي ربنا يديه الصحة و يحفظهلكم و يحفظهولنا و مليون مبروك أجمل دولا و فريدة".

تهنئة مميزة

أما المستشار"رئيس الهيئة العامة للترفيه"، حرص أيضاً على تهنئةبطريقته الخاصة، متمنياً له ولـ أحفاده حياة سعيدة، من خلال نشر صورة للزعيم من عقد قران حفيده عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق عليها قائلاً: "حبيبي أبورامي مبروك وتفرح بأولادهم إن شاء الله".

رسالة مؤثرة

نشر الفنان الكويتيعبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" رسالة تهنئة مليئة بالمحبة والمشاعر الصادقة بمناسبة زفاف نجل المخرج رامي إمام، موجهاً كلماته إلى أفراد أسرة الزعيم، وعلى رأسهم المخرج رامي إمام، والنجم محمد إمام، معبراً عن عمق العلاقة التي تجمعه بهم.

وأشاد المظفر في منشوره بالمكانة الكبيرة التي يحظى بها الزعيم عادل إمام في قلوب الجمهور العربي، واصفاً إياه بـ"أسطورة الفن في الوطن العربي والعالم"، داعياً له بطول العمر. كما عبّر عن سعادته بحضور المناسبة، مؤكداً أن وجوده لم يكن مجرد حضور، بل امتداد لمحبة وأخوّة راسخة بين الكويت ومصر، مشيداً بقلوب العائلة النقية التي لا يعرفها إلا من كان قلبه أبيض مثلهم.

View this post on Instagram A post shared by خالد عبدالله المظفر(@kalmuthafar)

محبة غير عادية

كما عبر أيضاً الإعلاميعن مشاعره الصادقة تجاه أحدث ظهور للفنان الكبير، وذلك بعد تداول صورة نادرة للزعيم وسط عائلته خلال احتفالهم بعقد قران حفيده، عادل رامي إمام.

ونشر سعد الصورة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مرفقاً معها رسالة مؤثرة أشاد فيها بعلاقة النجم الكبير بأسرته، قائلاً: "من أجمل ما أدركته مبكراً في علاقتي بنجمنا الكبير عادل إمام هو تفانيه وحبه لعائلته، زوجة، وأبناء، وأحفاد، وأشقاء وأقارب.. يا رب تكبر العيلة وتزيد، وانت دايماً وسطهم، ألف مبروك يا عدولة.. الكبير والحفيد".

https://www.instagram.com/p/DLvGMlAMjWj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLvGMlAMjWj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLvGMlAMjWj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أجواء مبهجة في حفل زفاف حفيد عادل إمام

وشهد حفل زفاف عادل رامي إمام لحظات مبهجة ومليئة بالمشاعر، كان أبرزها استعادة المخرج رامي إمام لأحد المشاهد الشهيرة لوالده، الزعيم، حين غنى ورقص مردداً عبارة "هجوز ابني" في زفافه السابق. وقد كرر رامي المشهد ذاته، هذه المرة احتفالاً بزفاف نجله، في لقطة حملت الكثير من الحنين والفرح، أضفت طابعاً إنسانياً دافئاً على الأجواء.

وقد أُقيم الحفل في فيلا الزعيم، وسط أجواء عائلية احتفالية امتزج فيها الفرح بالذكريات، لتبقى اللحظة محفورة في ذاكرة من حضرها.

View this post on Instagram A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)

يمكنكم قراءة بعد الاحتفال بزفافه.. من هو العريس عادل رامي إمام حفيد الزعيم؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».