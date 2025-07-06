الأميرة كايت تروي للمرة الأولى تفاصيل قاسية عن مرضها

ميرنا وليد - بيروت - خلال زيارة قامت بها الأميرة كايت الى مركز الرفاهية لمرضى السرطان في مستشفى كولشيستر، حيث ساعدت في زراعة الورود في حديقة مصممة لمساعدة الزوار على إيجاد السلام شاركت أميرة ويلز تفاصيل تجربتها مع مرض السرطان ووصفته بـ ”الصعب حقًا“ .

وكشفت الضغط الذي يتعرض له المريض خلال فترة العلاج من السرطان والتعافي منه، حيث يتوقع الجميع أن يكون أفضل حالاً ولكن هذا ليس هو الحال على الإطلاق.

وقالت: "من أصعب الأمور أن العائلة والأصدقاء يريدون أن أكون بخير وتطلب الأمر وقتاً طويلاً لأجد طريقي للعودة إلى الحياة خطوة بخطوة".

وأضافت إن ”التجربة مخيفة للغاية وهي لا تنتهي بانتهاء العلاج، ويحتاج المريض إلى بعض الوقت ليجد وضعه الطبيعي الجديد.

وكشفت أيضًا أنها خضعت للعلاج بالإبر الصينية وهو طب صيني تقليدي يقوم فيه الممارسون بإدخال إبر رفيعة في أجزاء معينة من الجسم لتعزيز الشفاء وتخفيف الألم كجزء من عملية شفائها.