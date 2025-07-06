منى زكي توجه رسالة من القلب الى عمرو دياب

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية منى زكي على صفحتها الخاصة رسالة الى الفنان عمرو دياب من خلال نشر فيديو مع إبنته جنا تم تصويره في حفله الأخير الذي أقيم في الساحل الشمالي حيث ظهرت جنا تشارك والدها كفنانة.
وعلقت منى قائلة: "مبروك لعمرو دياب وفخورة جدًا بجنا..بسبب هذا المشهد إنهمرت دموعي واتمنى أن أراها في اعلى المراتب".
وعبّر عمرو عن سعادته بوجود إبنته معه على المسرح وأشاد بكفاءتها وأشار إلى مواهبها بالعزف والتلحين والتأليف.
يذكر أن الأغنية التي شاركت بأدائها جنا مع والدها هي "خطفوني".
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