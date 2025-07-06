بعد مرور 62 عاما على وفاته معلومات عن العشيقة الـ 35 لهذا الرئيس

ميرنا وليد - بيروت - بعد مرور 62 عاماً على إغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي صدر كتاب JFK: Public, Private, Secret للكاتب راندي تارابوريللي بعنوان كشف عشيقة الرئيس الخامسة والثلاثين وتدعى جوان لوندبيرغ. كانت مضيفة طيران وفي عام 1956، التقت بالسيناتور كينيدي في حانة في سانتا مونيكا، وكانت في ذلك الوقت أم عزباء لطفلين. كان جون كينيدي على وشك الذهاب في رحلة بحرية أوروبية، لكنه في غضون أسابيع، عاد إلى لوس أنجلوس ودعاها إلى حفلة في منزل شقيقته. استمرت العلاقة الغرامية حتى عام 1958. حين أخبرته أنها حامل أجاب أنها لا تستطيع إنجاب الطفل. وقال إنه سيرسل لها 400 دولار بالبريد. انتهت العلاقة بعد فترة وجيزة من إجهاضها. إغتياله كان صدمة مدمرة لها ومجرد ذكر إسم جون كينيدي كاف لتنهمر الدومع من عينيها. كان هناك الكثير من الحب والكثير من الحزن والكثير من الخسارة. عانت في السنوات اللاحقة من إدمان الكحول وتوفيت سبب تليف الكبد عن عمر يناهز 49 عامًا في عام 1982.

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