شكرا لقرائتكم خبر عن إيفا لونجوريا تتدخل لإنهاء الخلاف بين فيكتوريا بيكهام وابنها بروكلين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير صحفية جديدة أن النجمة العالمية إيفا لونجوريا تلعب دور الوسيط في محاولة لإصلاح العلاقة المتوترة بين مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، وابنها الأكبر بروكلين بيكهام، بعلم نجم الكرة العالمي ديفيد بيكهام.

ووفقًا لما نشرته مجلة Closer، فإن إيفا لونجوريا، الصديقة المقربة من فيكتوريا وعائلة بيكهام، قررت التدخل بعد أن شعرت بالحزن الشديد بسبب الخلاف الذي فرّق بين الأم وابنها، ونقل مصدر للمجلة، قوله: "إيفا وبروكلين تربطهما علاقة قوية منذ سنوات، فهي تعرفه منذ أن كان في الثامنة من عمره، ويعتبرها مثل عمته الرائعة التي يلجأ إليها وقت الشدة".

وأضاف المصدر، أن إيفا رغم دعمها لـ فيكتوريا، لم تتردد في التواصل مع بروكلين لتؤكد له أنها موجودة لدعمه أيضًا، وتابع: "إيفا كانت مترددة في التدخل بشؤون عائلة بيكهام، لكنها لم تستطع الوقوف مكتوفة الأيدي بعد أن شاهدت فيكتوريا منهارة بالبكاء".

واختتم المصدر: "في واحدة من لحظات انهيار فيكتوريا العاطفية، توسلت إلى إيفا أن تتدخل وتقوم بدور الوسيط، في محاولة يائسة لإنهاء هذا الخلاف ودفع بروكلين للتحدث معها من جديد".