شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا وأحمد فهمى يحضران لفيلم سينمائى جديد يجمعهما بـ عمرو سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أحمد السقا والنجم أحمد فهمى عن تعاون سينمائى جديد يجمعهما مع النجم عمرو سعد خلال الفترة المقبلة، حيث أن العمل في طور الكتابة، إذ يكتبه أحمد فهمى وهو من فكرته أيضا، ولم يتم الاستقرار على مخرج للعمل حتى الأن بل سيكون مفاجأة مميزة للجمهور، وجاء الإعلان عن التعاون السينمائى بعد الاطمئنان على نجاح أحمد وأحمد في السينمات والايرادات التي اقتربت من 15 مليون جنيه في 4 أيام فقط.



السقا وفهمى عمرو سعد

ويعرض للثنائى حاليا فيلم أحمد وأحمد ، تدور أحداثه في إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.