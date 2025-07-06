شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حقي: ألبوم عمرو دياب "ابتدينا" يعيد المعنى الحقيقي للموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الموزع الموسيقي عادل حقي عن سعادته بالمشاركة في ألبوم النجم عمرو دياب الجديد "ابتدينا"، والذي يتضمن أربع أغنيات قام بتوزيعها، من بينها الأغنية الرئيسية "ابتدينا"، إلى جانب "يا خبر أبيض" و"بابا" و"ماليش بديل".

وقال عادل حقي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الألبوم غني بالموسيقى والأفكار المبدعة، ويعيد إلى الساحة الفنية بريقها بعد فترة من الركود والانحدار في الذوق الفني".

وأضاف: "أجواء الألبوم تعيد للأذهان زمن التسعينيات، عندما كانت الموسيقى تُقدَّم بمعناها الحقيقي، وهذا ما يميز العمل الحالي. مبروك لكل من شارك وأبدع في هذا الألبوم المميز".

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل".

كما يشهد الألبوم مشاركة أولاد عمرو دياب له، إذ يشارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.