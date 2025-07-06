منى زكي تُوجّه رسالة مؤثرة لعمرو دياب وابنته عقب طرح أغنيتهما الجديدة "خطفوني"

نشرت النجمة منى زكي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الرسمي بـ"إنستغرام"، مقطع فيديو للفنان عمرو دياب بصحبة نجلته جنا من حفله الأخير بالساحل الشمالي، وجّهت من خلالها رسالة مؤثرة للهضبة وابنته، عقب طرح أغنيتهما الجديدة "خطفوني"، التي ظهرت فيها جنا كمطربة تشارك والدها للمرة الأولى.

وكتبت منى معلقة على الصورة: "مبروك لعمرو دياب وفخورة جدًا بجنا.. المشهد ده خلّى دموعي تنزل بجد، منتظرة أشوفك بتوصلي لأعلى الأماكن".

كان عمرو دياب قد أحيا حفله الأول بعد إطلاق ألبومه الجديد "ابتدينا" في باكورة حفلات الصيف بالساحل الشمالي، وشاركت جنا، والدها في الحفل حيث قدمت معه أغنية "خطفوني"، والتي شاركته في غنائها بالألبوم الجديد.

وقال عمرو عن ابنته جنا: "بقالي عمر طويل بغني بس ما كنتش أتخيل إن بنتي تغني معايا في يوم.. بس بصراحة هي أشطر مني، بتغني وتألف وتلحن وتلعب بيانو". كما صعد عبدالله الى المسرح ليشارك والده الغناء في أغنية "يلا".

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