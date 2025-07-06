مي كساب تتألق في صيف 2025 بأعمال درامية وسينمائية متنوعة

تعيش الفنانة مي كساب حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، على مستوى السينما والتلفزيون، بالتزامن مع موسم صيف 2025؛ حيث تُشارك في أكثر من مشروع، بعضها قيد التحضير، وأعمالٌ أخرى مُرتقب طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة؛ إذ تشهد تلك التجارِب تنوُّعاً كبيراً على مستوى الموضوعات والشخصيات، ما بين الكوميدي، والدرامي، وحتى الفانتازيا.

أول أعمال مي كساب المرتقب طرحه خلال الأيام القليلة المُقبلة، هو فيلم "آخر رجل في العالم" والمُقرر طرحه في دور السينما السعودية؛ اعتباراً من يوم 24 يوليو الجاري؛ حيث تُشارك في بطولته إلى جانب: أيمن منصور، بيومي فؤاد، محمد محمود، إنتصار، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وآخرين. والعمل قصة هشام هلال. وسيناريو وحوار إسلام شتا، وأحمد رجب. وإخراج أسامة عرابي. وينتمي إلى أفلام الكوميديا والفانتازيا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي فانتازي، حول تعويذة فرعونية قديمة تتسبب في اختفاء جميع الرجال من على وجه الأرض، عدا رجلاً واحداً يُدعى "كمال"، والذي يصبح فجأة آخر رجل في العالم. ورغم أن الأمر يبدو كأنه حُلم، إلا أن حياته تنقلب رأساً على عقب وسْط عالم من النساء فقط. لتبدأ مغامرات غير متوقَّعة تعكس صراعات نفسية واجتماعية في إطار ساخر وغير تقليدي.



كما انتهت مي كساب مؤخراً من تصوير فيلم جديد ينتمي إلى الأعمال الكوميدية، يحمل اسم: "مؤلف ومخرج وحرامي". ويُشاركها البطولة عددٌ كبير من الفنانين، أبرزهم: الفنان أحمد فتحي، ميمي جمال، سامي مغاوري، أوتاكا، ياسر الطوجي، نيللي محمود، محمود حافظ، وآخرون. تأليف ميشيل منير. وإخراج أسامة عمر. حيث تجسّد خلال الأحداث شخصية مصففة شعر ومتزوجة من أحمد فتحي.

وعلى مستوى الدراما التلفزيونية؛ فقد استأنفت مي كساب تصوير مشاهدها في مسلسل "اللعبة 5"، بعد أيام من التوقُّف. ومن المُقرر طرحه عبْر منصة "شاهد" خلال وقت لاحق من العام الجاري؛ حيث يحمل الجزء الجديد عدداً من المفاجآت على مستوى تطوُّر الأحداث، وظهور ضيوف شرف.



مسلسل "اللعبة" من بطولة: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، حسام داغر، ومحمود حافظ. ومن إخراج معتز التوني. وقد حقق نجاحاً كبيراً على مدار سنوات عرضه؛ حيث انطلق الجزء الأول منه في عام 2020. وعقب نجاحه تم عرض الجزء الثاني منه تحت عنوان: "ليفل الوحش" عام 2021. والجزء الثالث بعنوان: "اللعب مع الكبار" عام 2022. والجزء الرابع بعنوان: "دوري الأبطال" عام 2023.

التعاقد على مسلسل "أبطال الجمهورية"

وتخوض مي كساب البطولة المطلقة لأول مرة في عالم الدراما التلفزيونية، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم: "أبطال الجمهورية"، والذي تستعد لتصويره خلال الأسبوع الجاري. وهو تأليف محمد جلال. وإخراج معتز حسام. وإنتاج مها سليم. ويُشارك في البطولة: محمود عبد المغني، محمد جمعة، محمود حافظ، وآخرون. حيث ينتمي العمل إلى اللايت كوميدي.

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