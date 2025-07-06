أحمد الفيشاوي يكشف عن نصيحة فاتن حمامة له في بداياته الفنية

نشر الفنان أحمد الفيشاوي على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو له مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة وهي تقدم له النصائح لكي يتفوق في عمله ويصبح نجمًا.

وكتب الفيشاوي تعليقاً على الفيديو قال فيه: "أنا أتشرف إن حضرتك زنبتينى وأنا متأكد إنك دلوقتي فخورة بيا عشان أخيرًا استخدمت مخي وظبط مواعيدي.. الله يرحمك يا ماما تونة، النجمة العالمية الكبيرة فاتن حمامة".

وظهرت فاتن حمامة في الفيديو وهي تنصح الفيشاوي قائلة: "أحمد الفيشاوي أعتقد إنه هيكون له مستقبل كبير لو استعمل عقله، لأنه أحيانًا كان مهمل شوية في مواعيده ونفسي يسمعني".

يُذكر أن أحمد الفيشاوي شارك جمهوره بلحظة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث نشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يؤدي الصلاة ممسكًا بسبحة والده الراحل الفنان فاروق الفيشاوي، وعلّق قائلًا: "دي سبحة فاروق الفيشاوي، الوالد العظيم والجدع الطيب.. السبحة دي كانت معاه آخر 3 سنين في حياته، كانت ملازماه ومكانش بيسيبها".

وعلى جانب آخر، بدا أحمد الفيشاوي مؤخرًا في تصوير فيلم "حين يكتب الحب"، ويشاركه في بطولة العمل كل من: سوسن بدر، ومعتصم النهار، تأليف سجي الخليفات وإخراج محمد هاني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

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