تأجيل تعاون Eagle Films وطارق سويد لهذا السبب..اليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - بعد إعلان الكاتب والممثل طارق سويد انه لن يكون كاتب مسلسل شركة ايغل فيلمز لشهر رمضان المقبل، أصدرت الشركة بيانا تحدثت فيه عن تأجيل المشروع، وجاء فيه: "اتفق المنتج جمال سنان/ Eagle Films مع الكاتب طارق سويد على تأجيل مشروعهما الجديد، وذلك لأنّ المشروع يتطلّب مزيداً من الوقت ليصبح جاهزاً من حيث التحضيرات الإنتاجية ومن حيث الورق والنص، وبذلك وحرصاً من الطرفين على إتمام هذا المشروع بأفضل صورة، تم تأجيله ليتم العمل عليه لاحقاً خارج الموسم الرمضاني.



على صعيد آخر انطلقت التحضيرات المكثّفة في كواليس شركة Eagle Films لتقديم مشروع مختلف لرمضان ٢٠٢٦، سيتم الكشف عن تفاصيله قريباً جداً".

