نهى نبيل تثير الجدل بحديثها عن كمية حقائبها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الإعلامية نهى نبيل عن كمية الحقائب التي تمتلكها، قائلة عبر حسابها الخاص: "رضاوتي صعبة الشبعان رضاوته صعبة, أنا وحدة عندها فوق الـ 200 شنطة وأكثر من 25 وحدة كلهم قطع نادرة ما راح اعرضها بشيء".



على صعيد آخر أثارت نهى نبيل مؤخرا جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو لها، تعبر فيه عن إعجابها بحفل زفاف صانعة المحتوى شيرين بيوتي واليوتيوبر أسامة مروة.

وخلال الفيديو، عبّرت نهى عن انبهارها بالاختلاف الكبير بين الأعراس الخليجية التقليدية والأعراس الحديثة، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى لو أقامت حفل زفافها بطريقة مماثلة.

