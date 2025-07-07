ميرنا وليد - بيروت - لا شك ان الممثل السوري قيس الشيخ نجيب يحظى بجمهور كبير في سوريا والعالم العربي، اذ أن أعماله دائما تحقق رواجا كبيرا ونسب مشاهدة عالية.

اليوم نعرض لكم في هذا الخبر صورة قديمة له تعود الى مرحلة الطفولة.

على صعيد آخر شارك قيس الشيخ نجيب الجمهور مؤخرا مجموعة صور برفقة زوجته السيدة لبنى مشلح.

وقد ظهر الثنائي ببدلات باللون البيج، وبديا بكامل أناقتهما، وتفاعل الجمهور بشكل كبير معهما خاصة وأنها يعد ظهور نادر للزوجة.

وبالرغم من الشهرة الكبيرة التي نالها في الفترة الأخيرة، إلا أن حياة الممثل السوري قيس الشيخ نجيب الخاصة بقيت بعيدة عن الأضواء.



كانت هذه تفاصيل خبر قيس الشيخ نجيب بصورة له من مرحلة الطفولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.