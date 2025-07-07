صورة نادرة لنشوى مصطفى من زفافها

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ميرنا وليد - بيروت - نعرض لكم اليوم صورة نادرة من حفل زفاف الممثلة المصرية نشوى مصطفى، اذ كان قد تداولها الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر في الصورة كل من الممثلين أحمد السقا ورامز جلال وغيرهم من الممثلين.
على صعيد آخر ردت نشوى مصطفى مؤخرا على الإنتقادات التي تعرضت لها بعد ظهورها وهي تدخن الشيشة في برومو مسلسل "سيد الناس".
وقالت نشوى مصطفى مؤكدة أن للمخرج محمد سامي رؤية إخراجية خاصة: "أتمنى أكون عند حسن ظن الناس، أنا بحب مهنتي جداً ومحمد سامي مخرج جريء وبيغامر وعينيه بتشوف الممثلين بشكل مختلف وليه رؤية، وبعد فضل الله طبعاً لو فيه نجاح هيكون الفضل لجرأة محمد سامي وإنه يغامر ويقدّمني في دور عمري ما عملته قبل كده، كتّر ألف خيره ويا رب أكون عند حسن ظن الجمهور".
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