شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل والليثى وحمزة الصغير فى استقبال عزاء أحمد عامر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ومحمود الليثي وحماده الليثي وحمزة الصغير على استقبال عزاء الراحل أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، كما حضر الدكتورمحمد عبد الله وكيل ثاني لنقابة الموسيقيين ومنصور هندى عضو النقابة.



عزاء أحمد عامر

وعانى المطرب الراحل أحمد عامر قبل وفاته من أزمة صحية، حيث أعلنت الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل وفاته بساعتين قائلة "بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل".

ونعى عدد من نجوم الفن وفاة المطرب الشعبى أحمد عامر الذى رحل عن عالمنا، وكتب المطرب سعد الصغير على صفحة التواصل الاجتماعي إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا المحترم احمد عامر في ذمه الله اللهم اغفر له وارحمه ويسكنك فسيح جنانه اللهم آمين يارب العالمين ربنا يرحمك يا رب، هتبقى في مكان أحسن ولسه في عز شبابك بس ربنا بيحبك وأكيد شيلك حاجة حلوة اللهم آمين في الجنة يا حبيبى.

وعلق طارق الشيخ قائلا: "والله العظيم وجعت قلبي عليك يا احمد، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخويا وحبيبي أحمد عامر في ذمه الله برجاء الدعاء لأخونا بالدعاء والمغفرة".



الليثي وعبد السلام



سعد الصغير بعزاء أحمد عامر

وكتب حسن شاكوش "أخويا أحمد عامر في ذمة الله هتوحشني اووووي يا اخوياا إنا لله وإنا إليه راجعون برجاء الدعاء لاخونا بالرحمه والمغفرة".

وعلق المطرب رضا البحراوي قائلا على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك إنا لله وإنا إليه راجعون اخويا احمد عامر في زمة الله اللهم اغفر له وارحمه ويسكنك فسيح جنانه اللهم امين يارب العالمين.



سعد الصغير



عزاء الراحل أحمد رفعت

وقدم المطرب أحمد عامر خلال مشواره الغنائى عددا من الأغانى، منها: "ما بقتش مستغرب والكل خاب وصحبة بمليون وش" وغيرها.