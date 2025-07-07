شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير وعمر كمال ومصطفى حجاج فى عزاء أحمد عامر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص كل من النجم سعد الصغير وعمر كمال ومصطفى حجاج على تقديم واجب العزاء في الراحل أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، فيما حرص الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ومحمود الليثي وحماده الليثي وحمزة الصغير على استقبال عزاء الراحل أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، كما حضر الدكتور محمد عبد الله وكيل ثاني لنقابة الموسيقيين والدكتور أحمد أبو المجد ومنصور هندى وعلي الشريعي وأحمد العيسوي أعضاء النقابة.



نجل أحمد عامر



الحضور فى عزاء أحمد عامر



القارى محمد الشحات أنور

وعانى المطرب الراحل أحمد عامر قبل وفاته من أزمة صحية، حيث أعلنت الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل وفاته بساعتين قائلة: "بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل".



الليثي وعبد السلام



سعد الصغير بعزاء أحمد عامر



سعد الصغير

ونعى عدد من نجوم الفن وفاة المطرب الشعبى أحمد عامر الذى رحل عن عالمنا، وكتب المطرب سعد الصغير على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا المحترم أحمد عامر في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه ويسكنك فسيح جنانه اللهم آمين يا رب العالمين ربنا يرحمك يا رب، هتبقى في مكان أحسن ولسه في عز شبابك بس ربنا بيحبك وأكيد شيلك حاجة حلوة اللهم آمين في الجنة يا حبيبى.

وعلق طارق الشيخ قائلا: "والله العظيم وجعت قلبي عليك يا أحمد، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخويا وحبيبي أحمد عامر في ذمه الله برجاء الدعاء لأخونا بالدعاء والمغفرة".

وكتب حسن شاكوش "أخويا أحمد عامر في ذمة الله هتوحشني اووووي يا اخوياا إنا لله وإنا إليه راجعون برجاء الدعاء لاخونا بالرحمه والمغفرة".



عزاء الراحل أحمد رفعت



فيصل خورشد

وعلق المطرب رضا البحراوي قائلا على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون اخويا احمد عامر في زمة الله اللهم اغفر له وارحمه ويسكنك فسيح جنانه اللهم آمين يا رب العالمين.

وقدم المطرب أحمد عامر خلال مشواره الغنائى عددا من الأغانى، منها: "ما بقتش مستغرب والكل خاب وصحبة بمليون وش" وغيرها.