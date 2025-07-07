شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيى سهرة غنائية فى مهرجان جرش أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحيى المطربة أصالة حفلا غنائيا بمهرجان جرش الغنائي في الأردن، وذلك على المسرح الجنوبي يوم 2 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تغني أصالة عددا من أغانيها إضافة إلى أغنيات ألبومها الجديد "ضريبة البعد" والذي يضم مجموعة من الأغاني التي تمزج بين الطابع العاطفي والطربي، ومن أبرزها: "كلام فارغ" من ألحان تامر عاشور، بالإضافة إلى أغاني مثل "ضريبة البعد" (الأغنية التي تحمل اسم الألبوم)، "اكتفاء بالنفس"، "ما وحشتكش"، "العنب الساقع"، "حوسة إيه دي"، "أحبك أكرهك"، "أنا هنساك"، "حبة حبة" و"متوحشة".

شارك في الألبوم نخبة من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم الشاعر محمود عليم، الشاعرة منة القيعي، الملحن كلازا، مصطفى حدوتة، الشاعر أحمد المالكي، مصطفى العسال، محمد عبد المجيد، أحمد حسن رؤؤل، عمرو الشاذلي، والملحن الراحل محمد عبد المجيد، بالإضافة إلى إسلام الجريني وجابر جمال. كما يتضمن الألبوم أغنية من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، مما يضفي على العمل طابعًا تراثيًا مميزًا.

وتُعتبر أصالة من أشهر الأصوات العربية التي حافظت على مكانتها الفنية عبر سنوات طويلة، حيث نجحت في تجديد نفسها باستمرار مع الحفاظ على هويتها الموسيقية التي أحبها الملايين حول العالم.