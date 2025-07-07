شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز الدورة 47 من المهرجان الختامى لفرق الأقاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للمسرح جوائز الدورة ال47 من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم وذلك خلال حفل الختام والذي أقيم بمسرح السامر، حيث منحت لجنة التحكيم جائزة خاصة لكلا من الطفل أحمد سعيد عن مسرحية " اليد السوداء" والطفلة كلارا مينا عن نفس المسرحية.

أما جوائز التأليف فقد حصل على المركز الثالث المؤلف طه زغلول عن نص مسرحية" مرسل إلى" أما المركز الثاني حصل عليه ميشيل منير عن نص مسرحية" اليد السوداء"، والمركز الأول حصل عليه محمود جمال الحديني عن مسرحيتي" سينما 30، و شارع 19”، وحصل على المركز الثالث أشعار الشاعر درويش الأسيوطي عن مسرحية " حجر القلب"، وحصل على المركز الثاني أشعار مسعود شومان، عن مسرحية" الطريق"، وحصل على المركز الأول أيمن النمر عن عرض" شارع 19”.

أما جوائز الموسيقى حصل علي المركز الثالث عبد الرحمن الحلبي عن مسرحية" ملحمة السراب"، وحصل على المركز الثاني حازم الكفراوي عن مسرحية" شارع 19”، أما المركز الأول حصل عليه زياد هجرس عن مسرحية" مرسل إلي"، وجاءت جوائز الديكور والملابس والإضاءة كالتالي حيث حصل على المركز الثالث ديكور مناصفة بين محمد علي عن مسرحية" اليد السوداء" ومحمد فتحي عن مسرحية" شارع 19”، أنا المركز الثاني فحصل عليه منى شكري عن مسرحية " سينما 30" أما المركز الأول حصل عليه محمد طلعت عن عرض" مرسل إلي".

وحصل على المركز الثالث ملابس رنا عبد المجيد عم هوض" قبو الغربان"، وحصل على المركز الثاني مناصفة بين حنان كرم عن عرض" القروي المتمدن" ومحمد سعد عن عرض" نارمر" أما المركز الأول حصل عليه مني شكري عن عرض " سينما 30”، كما حصل على المركز الثالث إضاءة مناصفة بين معاذ مدحت عن مسرحية" سينما 30” وشادي عزت عن مسرحية" اليد السوداء" وحصل على المركز الثاني عز حلمي عن مسرحيتي مرسل إلي وشارع 19”, وحصل على المركز الأول أحمد طارق عن مسرحية" ليلة سقوط القمر".

أما جوائز التمثيل حصل على المركز الثالث آية خلف عن عرض " شارع 19” ، وحصل على المركز الثاني مناصفة بين نوني سلامة وأمنية محسن، وحصلت على المركز الأول مناصفة بين نور رامز وتسنيم عمر، وحصل على المركز الثالث رجال مناصفة بين أحمد رجب ومينا سمير، وحصل على المركز الثاني مناصفة بين سيد أبو خزيمة وعبد الرحمن يسري، وحصل على المركز الأول مناصفة بين محمد البياع ومحمود سليمان.

وجاءت جوائز الإخراج كالتالي : حصل على المركز الثالث مناصفة بين بيشوي عماد عن عرض اليد السوداء وعمرو حسان عن عرض شارع 19، وحصل على المركز الثاني محمد فرج عن عرض " مرسل إلي" وحصل على المركز الأول"محمد الحداد عن عرض " سينما 30”, وجوائز العروض حصل على المركز الثالث عرض اليد السوداء، والمركز الثاني عن عرض شارع 19، والمركز الأول مناصفة بين عرضي سينما 30، ومرسل إلي.